В российской команде не выявлено случаев заражения коронавирусом с начала Игр

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Ни одного положительного теста на коронавирус не выявлено в российской команде с начала Олимпийских игр в Токио. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к российской делегации на Олимпиаде.

"С начала Олимпийских игр в делегации не выявлено положительных тестов на [коронавирус]", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о случаях заражения в олимпийских делегациях Великобритании, Германии, Испании, Латвии, Нидерландов, США, ЮАР и Чехии, где было выявлено уже шесть случаев.

В воскресенье оргкомитет Олимпийских игр сообщил, что уже выявлено 137 случаев заражения как среди атлетов, так и других представителей сборных, а также людей, связанных с проведением Игр.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, Игры завершатся 8 августа.

Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим ЧС, который продлится до 22 августа.