Сборная США по баскетболу с поражения начала олимпийский турнир

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой США со счетом 83:76 в матче первого тура группового этапа на Олимпийских играх.

Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник Эван Фурнье (28). В составе американцев больше всего очков набрал новоиспеченный чемпион НБА в составе "Милуоки" Джру Холидей (18).

В предыдущий раз сборная США проиграла в стартовом матче олимпийского турнира на Играх 2004 года в Афинах, тогда команда с Алленом Айверсоном, Тимом Данканом и Кармело Энтони в составе уступила сборной Пуэрто-Рико (73:92). В итоге сборная США заняла третье место. Кроме того, американцы в воскресенье потерпели первое поражение на Олимпиадах с полуфинального матча Игр-2004. Всего американская команда не выиграла Олимпиаду в баскетболе только три раза (из 18).

Сборные США и Франции выступают в группе A. Ранее в воскресенье в другом матче этого квартета чехи обыграли команду Ирана со счетом 84:78.

В матчах группы B сборная Италии обыграла команду Германии (92:82), австралийцы победили команду Нигерии (84:67). Матчи первого тура группы C пройдут 26 июля, сборная Испании сыграет с командой Японии, сборная Аргентины - со словенцами. По итогам предварительного раунда в 1/4 финала выйдут восемь команд из трех групп. Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.