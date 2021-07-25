Есипенко сыграл вничью с Карлсеном в первой партии 1/8 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российский шахматист Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в первой партии 1/8 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Символический первый ход в партии сделала серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Ранее в воскресенье россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом. Вторые партии пройдут 26 июля.

Есипенко 19 лет, в январе он одержал победу над Карлсеном на супертурнире в нидерландском Вейк-ан-Зее.

Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы, блиц и армагеддон. Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет $1 892 500. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов.