Костенюк обыграла Гунину в первой партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла соотечественницу Валентину Гунину в первой партии 1/4 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Россиянка Александра Горячкина белыми сыграла вничью с представительницей Казахстана Динарой Садуакасовой. Также вничью завершились первые четвертьфинальные партии Тань Чжунъи (Китай) - Екатерина Лагно (Россия) и Нана Дзагнидзе (Грузия) - Анна Музычук (Украина). Вторые партии пройдут 26 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.