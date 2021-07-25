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Кубок мира по шахматам

Костенюк обыграла Гунину в первой партии 1/4 финала Кубка мира по шахматам

В других четвертьфинальных противостояниях первые партии завершились вничью
Александра Костенюк Евгений Епанчинцев/ТАСС
Описание
Александра Костенюк
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Российская шахматистка Александра Костенюк белыми фигурами обыграла соотечественницу Валентину Гунину в первой партии 1/4 финала Кубка мира. Турнир проходит в Сочи.

Россиянка Александра Горячкина белыми сыграла вничью с представительницей Казахстана Динарой Садуакасовой. Также вничью завершились первые четвертьфинальные партии Тань Чжунъи (Китай) - Екатерина Лагно (Россия) и Нана Дзагнидзе (Грузия) - Анна Музычук (Украина). Вторые партии пройдут 26 июля.

Каждый матч на Кубке мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы.

Женский Кубок мира завершится 3 августа. Призовой фонд женской части соревнований составляет $676 250. Три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира получат право сыграть в турнире претенденток.

Теги
Кубок мира по шахматам
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