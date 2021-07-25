В "Спартаке" назвали характер травмы Промеса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" рассчитывает на восстановление футболиста Квинси Промеса к матчу второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Крыльями Советов". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

Нидерландский футболист получил повреждение во встрече стартового тура с "Рубином" (0:1) и был заменен на 70-й минуте.

"По результатам МРТ у Промеса зафиксировано незначительное повреждение мышцы. Ожидаем, что он вернется в строй к следующему матчу", - сообщили в пресс-службе "Спартака".

Встреча второго тура между "Крыльями Советов" и "Спартаком" состоится 30 июля в Самаре.