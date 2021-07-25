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Футбол в России

Президент "Урала" считает, что в матче с "Краснодаром" команда не наиграла на 0:3

Григорий Иванов отметил, что у "Урала", помимо незабитого пенальти, было несколько хороших моментов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Урал" в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" не заслужили поражения с крупным счетом. Такое мнение ТАСС высказал президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов.

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"Урал" в воскресенье дома проиграл "Краснодару" со счетом 0:3. В концовке первого тайма при счете 0:0 полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.

"У нас и после пенальти во втором тайме было три-четыре момента - Кулаков, Бикфалви, Панюков и Мишкич не забили, - сказал Иванов. - Считаю, что мы играли неплохо и не должны были сегодня эту игру проигрывать. В эпизодах с первым и вторым голами допустили досадные ошибки".

"Игра команды мне понравилась. Действовали грамотно. На 0:3 не наиграли", - добавил собеседник агентства.

Во втором туре "Урал" 1 августа дома сыграет с "Нижним Новгородом".

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