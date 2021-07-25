Фернандо Торрес возглавил молодежную команду "Атлетико"

ТАСС, 25 июля. Фернандо Торрес стал главным тренером молодежной команды мадридского "Атлетико" "Хувениль А". Об этом сообщает пресс-служба "Атлетико".

Контракт с Торресом заключен на сезон-2021/22.

"Торрес прекрасно знает наш клуб. Он присоединился к академии "Атлетико" в 1995 году, когда ему было 11 лет, а в 2001 году он дебютировал в главной команде. Он играл в Ливерпуле, Лондоне, Милане, но в конце карьеры вернулся в "Атлетико", возвращается он и сейчас. Добро пожаловать домой, Фернандо!" - говорится в заявлении клуба.

Торресу 37 лет, нападающий завершил карьеру в 2019 году. Он выступал за основную команду "Атлетико" с 2001 по 2007-й и с 2016 по 2018 год. В составе команды провел 404 матча и забил 129 голов, становился победителем Лиги Европы (2017/18), а также выходил в финал Лиги чемпионов (2016). В составе сборной Испании стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.