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Футбол в России

Сергей Иванов считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно отменить

Также спецпредставитель президента РФ высказался за реформирование лиги

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что лимит на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит отменить. Такое мнение почетный президент Единой лиги ВТБ и известный болельщик ЦСКА высказал журналистам после матча чемпионата России по футболу между армейским клубом и "Уфой".

В воскресенье ЦСКА обыграл в матче первого тура "Уфу" со счетом 1:0. В стартовом составе армейского клуба на поле вышел один иностранный футболист.

"Я за отмену лимита. Также я за то, чтобы было больше матчей между топ-клубами по российским меркам", - сказал Иванов.

Дискуссия о реформировании лимита на легионеров РПЛ и формата проведения турнира возникла после провала национальной команды на чемпионате Европы.

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Российский футболИванов, Сергей Борисович
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