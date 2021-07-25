Сергей Иванов считает, что лимит на легионеров в РПЛ нужно отменить

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает, что лимит на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит отменить. Такое мнение почетный президент Единой лиги ВТБ и известный болельщик ЦСКА высказал журналистам после матча чемпионата России по футболу между армейским клубом и "Уфой".

В воскресенье ЦСКА обыграл в матче первого тура "Уфу" со счетом 1:0. В стартовом составе армейского клуба на поле вышел один иностранный футболист.

"Я за отмену лимита. Также я за то, чтобы было больше матчей между топ-клубами по российским меркам", - сказал Иванов.

Дискуссия о реформировании лимита на легионеров РПЛ и формата проведения турнира возникла после провала национальной команды на чемпионате Европы.