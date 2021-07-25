Газизов: футболистам "Уфы" не хватило удачи в матче с ЦСКА

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Уфа" не хватило везения и результативности в гостевом матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" на "ВЭБ-Арене" проиграла ЦСКА со счетом 0:1.

"Мне кажется, что "Уфе" не хватило везения в матче с ЦСКА, - сказал Газизов. - Нужно моменты, которые создаем, в голы воплощать, все было бы тогда нормально. Я считаю, что матч должен был закончиться вничью, но проиграли. Поздравляю болельщиков ЦСКА, что их команда набрала три очка".

"Впереди у нас еще много туров, надеюсь, что матч с "Динамо" будет более удачным для нас. Многое в сегодняшней игре перевернул выход [Алана] Дзагоева. Он начал доводить до конца передачи, которые раньше команде не удавались, мастер есть мастер", - добавил Газизов.

Во втором туре "Уфа" 31 июля на своем поле сыграет с московским "Динамо". ЦСКА в тот же день дома встретится со столичным "Локомотивом".