Почин положен. ЦСКА одержал первую победу в РПЛ под руководством Алексея Березуцкого

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА в первом официальном матче под руководством Алексея Березуцкого одержал победу над "Уфой". Встреча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла на "ВЭБ-Арене" и завершилась со счетом 1:0, победу хозяевам принес гол нападающего Антона Заболотного. Березуцкий был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 15 июня после ухода хорватского специалиста Ивицы Олича. Хорват сменил на этом посту Виктора Гончаренко в марте 2021 года, под его руководством армейцы заняли шестое место в таблице РПЛ прошлого сезона и впервые за 20 лет не пробились в еврокубки. Березуцкий был утвержден на посту главного тренера 19 июля, с ним футболисты ЦСКА провели предсезонную подготовку.

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В начале игры ни ЦСКА, ни "Уфа" не владели явным преимуществом, однако более опасно атаковали футболисты гостей. На 24-й и 32-й минутах полузащитники Филип Мрзляк и Вячеслав Кротов опасно били по воротам хозяев, но в обоих случаях удары отразил капитан армейцев Игорь Акинфеев. Во втором тайме на поле появился полузащитник Алан Дзагоев, который на неделе подписал новый контракт ЦСКА на два года. Он стал автором голевой передачи - на 61-й минуте его подачу с углового замкнул Заболотный. После игры генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что команде не хватило везения, а также отметил игру Дзагоева. "Нужно моменты, которые создаем, в голы воплощать, тогда все было бы нормально, - сказал Газизов ТАСС. - Я считаю, что матч должен был закончиться вничью, но проиграли, поздравляю болельщиков ЦСКА, что их команда набрала три очка. Многое в сегодняшней игре перевернул выход Дзагоева, он начал доводить до конца передачи, которые раньше команде не удавались, мастер есть мастер". После возвращения с чемпионата Европы хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич пропустил все игры команды, в матче с "Уфой" он числился в заявке, однако во время встречи сидел на трибуне. Ранее некоторые СМИ сообщали, что футболист может покинуть армейский клуб и продолжить карьеру в итальянском "Милане". "Он работал в общей группе, а вчера на предыгровой тренировке буквально за две минуты до конца получил легкое повреждение, не стали рисковать его здоровьем, - сказал ТАСС тренер ЦСКА Григорий Бабаян. - Думаю, что в ближайшие дни, может, даже завтра, он приступит к работе в общей группе, это не связано с его возможным переходом в другой клуб". ЦСКА впервые с 2016 года выиграл у "Уфы" на своем поле в рамках чемпионата России. Во втором туре ЦСКА дома сыграет с московским "Локомотивом" 31 июля. "Уфа" в этот же день на своем поле встретится со столичным "Динамо". "Пожелаем успехов Березуцкому" Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта и известный болельщик ЦСКА Сергей Иванов после матча рассказал, что отсутствие опыта не является проблемой для Березуцкого. "Отнесся к назначению Березуцкого нормально, ничего страшного, что у него нет опыта, это дело наживное, - сказал Иванов журналистам. - Команда будет играть, Березуцкий будет набирать опыт, я желаю ему успехов, знаю Алексея лет 18".

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Березуцкому 39 лет, он входит в тренерский штаб ЦСКА с 2020 года. Березуцкий выступал за московский клуб с 2001 по 2018 год. В составе армейцев он становился обладателем Кубка УЕФА в 2005 году, шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, а также пятикратным победителем Суперкубка России. В составе сборной России Березуцкий играл с 2003 по 2016 год и стал бронзовым призером чемпионата Европы (2008). Иванов прокомментировал возвращение Заболотного в ЦСКА. "Приобретение Антона Заболотного сегодня позитивно сказалось. Он является воспитанником ЦСКА, вернулся в родные пенаты. Однако по первому туру нельзя судить, общая картина станет понятна примерно через 10 туров", - подчеркнул Иванов. Заболотный числился в составе московской команды с 2008 по 2012 год, однако в тот период не сыграл ни одного официального матча за армейцев. 31 мая было объявлено о его переходе в ЦСКА из "Сочи". "Краснодар" разобрался с "Уралом" В другом матче дня "Краснодар" на выезде разгромил "Урал" со счетом 3:0. В составе победителей дубль на счету полузащитника Тони Вильены, еще один мяч с пенальти забил новичок команды нападающий Джон Кордоба. Колумбийский форвард дебютировал за "Краснодар" после перехода из берлинской "Герты" 23 июля. На 45-й минуте арбитр Василий Казарцев после использования системы видеоассистента рефери (VAR) назначил пенальти в ворота "Краснодара", однако удар полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви отбил голкипер Матвей Сафонов.

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Во время игры тотального преимущества "Краснодара" не наблюдалось, такого же мнения придерживается и президент "Урала" Григорий Иванов, которому понравилась игра его команды. "У нас и после пенальти во втором тайме было три-четыре момента - [Денис] Кулаков, Бикфалви, [Андрей] Панюков и [Даниэль] Мишкич не забили, - сказал Иванов ТАСС. - Считаю, что мы играли неплохо и не должны были сегодня эту игру проигрывать, в эпизодах с первым и вторым голами допустили досадные ошибки. Игра команды мне понравилась, действовали грамотно, на 0:3 не наиграли". В следующем туре "Урал" дома сыграет с "Нижним Новгородом" 1 августа. "Краснодар" в этот же день встретится на своем поле с "Химками". Также в воскресенье "Крылья Советов" на своем поле уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Самарский клуб в прошлом сезоне занял первое место в Олимп - Футбольной национальной лиге и завоевал право на повышение в классе, грозненский клуб стал 11-м в РПЛ. В следующем туре "Крылья Советов" на своем поле сыграют против столичного "Спартака" 30 июля. "Ахмат" 2 августа в Грозном встретится с "Сочи". Программа первого тура стартовала в пятницу, когда московское "Динамо" в гостях победило "Ростов" (2:0). В субботу подмосковные "Химки" на своем поле проиграли петербургскому "Зениту" (1:3), московский "Локомотив" дома одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" (3:1), а столичный "Спартак" в гостях уступил казанскому "Рубину" (0:1). Первый тур завершится в понедельник матчем "Нижний Новгород" - "Сочи".