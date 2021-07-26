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XXXII летние Олимпийские игры

Норвежец Блумменфельт стал олимпийским чемпионом в триатлоне

Второе место занял британец Алекс Йи, третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представитель Норвегии Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км.

Победитель преодолел дистанцию за 1 час 45 минут 4 секунды. Второе место занял британец Алекс Йи (отставание - 11 секунд), третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (+0.20).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай61411
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Италия1134
7Франция1113
7Австралия1113
9Тунис1102
9Венгрия1102
11Иран1001
11Косово1001
11Таиланд1001
11Эквадор1001
11Австрия1001
11Узбекистан1001
11Норвегия1001
18Великобритания0213
19Канада0202
19Нидерланды0202
21Сербия0112
21Индонезия0112
21Бразилия0112
21Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
25Испания0101
25Индия0101
25Румыния0101
25Колумбия0101
25Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011
36Новая Зеландия0011

 

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XXXII летние Олимпийские игры
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