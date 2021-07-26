Норвежец Блумменфельт стал олимпийским чемпионом в триатлоне

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представитель Норвегии Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио.
Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км.
Победитель преодолел дистанцию за 1 час 45 минут 4 секунды. Второе место занял британец Алекс Йи (отставание - 11 секунд), третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (+0.20).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|6
|1
|4
|11
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|4
|2
|7
|6
|Италия
|1
|1
|3
|4
|7
|Франция
|1
|1
|1
|3
|7
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|9
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|9
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|11
|Иран
|1
|0
|0
|1
|11
|Косово
|1
|0
|0
|1
|11
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|11
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|11
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|11
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|11
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|18
|Великобритания
|0
|2
|1
|3
|19
|Канада
|0
|2
|0
|2
|19
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|21
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|21
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|21
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|21
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|25
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|25
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Индия
|0
|1
|0
|1
|25
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|25
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|32
|Германия
|0
|0
|2
|2
|32
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|32
|Украина
|0
|0
|2
|2
|32
|Турция
|0
|0
|2
|2
|36
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|36
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|36
|Словения
|0
|0
|1
|1
|36
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|36
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|36
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|36
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1