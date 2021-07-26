Норвежец Блумменфельт стал олимпийским чемпионом в триатлоне

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представитель Норвегии Кристиан Блумменфельт завоевал золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх в Токио.

Олимпийский триатлон представляет собой соревнования в трех видах спорта: плавание на 1,5 км, велогонка на 40 км и забег на 10 км.

Победитель преодолел дистанцию за 1 час 45 минут 4 секунды. Второе место занял британец Алекс Йи (отставание - 11 секунд), третьим финишировал представитель Новой Зеландии Хейден Уайлд (+0.20).