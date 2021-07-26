Козик: россиянки не боятся сборную США по баскетболу 3х3 и готовы взять реванш на Играх

ТОКИО, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистки сборной России не испытывают страха перед командой США и готовы взять реванш за поражение на групповом раунде олимпийского турнира 3х3. Об этом ТАСС рассказала игрок российской команды Юлия Козик.

В воскресенье россиянки уступили сборной США в четвертом матче группового турнира со счетом 16:20. В первых трех встречах сборная России одержала победы над командами Японии (21:18), Китая (19:9) и Монголии (21:5).

"Мы не смотрим на рейтинг Международной федерации баскетбола (FIBA) - это просто список, который ничего не значит, - сказала Козик. - Команду США мы не боялись и не боимся. "Ой, Америка, как страшно", - перед выходом такого не было, мы настраивались на победу. И если в следующий раз мы с ними встретимся на турнире, то будет другая игра. Постараемся взять реванш".

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми. Лидером является сборная США.

Следующий матч россиянки проведут 26 июля против сборной Румынии (начало - 08:00 мск).