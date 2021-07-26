Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой в плавании на дистанции 100 м баттерфляем

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представительница Канады Маргарет Макнил завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.
Победительница преодолела дистанцию за 55,59 секунды. Второе место заняла китаянка Чжан Юйфэй (отставание - 0,05), третьей финишировала австралийка Эмма Маккеон (+0,13).
Макнил 21 год. Ранее на Олимпиаде в Токио канадская спортсменка завоевала серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Макнил является чемпионкой мира 2019 года на дистанции 100 метров баттерфляем. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств.
Для 27-летней Маккеон эта награда стала шестой на Олимпиадах. Дважды она становилась олимпийской чемпионкой в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Также в активе австралийки две серебряные и одна бронзовая медаль Игр 2016 года. 23-летняя Чжан Юйфэй завоевала первую награду на Олимпиадах.
Действующая мировая рекордсменка на дистанции 100 метров баттерфляем и олимпийская чемпионка 2016 года шведка Сара Шёстрём заняла в финале седьмое место.Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|6
|2
|4
|12
|2
|Япония
|5
|1
|0
|6
|3
|США
|4
|2
|4
|10
|4
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5
|Россия
|1
|4
|2
|7
|6
|Канада
|1
|2
|0
|2
|7
|Италия
|1
|1
|3
|4
|8
|Австралия
|1
|1
|2
|3
|9
|Франция
|1
|1
|1
|3
|10
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|10
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|12
|Иран
|1
|0
|0
|1
|12
|Косово
|1
|0
|0
|1
|12
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|12
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|12
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|12
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|12
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|19
|Великобритания
|0
|2
|1
|3
|20
|Нидерланды
|0
|2
|0
|2
|21
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|21
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|21
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|21
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|25
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|25
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Индия
|0
|1
|0
|1
|25
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|25
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|32
|Германия
|0
|0
|2
|2
|32
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|32
|Украина
|0
|0
|2
|2
|32
|Турция
|0
|0
|2
|2
|36
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|36
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|36
|Словения
|0
|0
|1
|1
|36
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|36
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|36
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|36
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1