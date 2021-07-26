Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой в плавании на дистанции 100 м баттерфляем

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представительница Канады Маргарет Макнил завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.

Победительница преодолела дистанцию за 55,59 секунды. Второе место заняла китаянка Чжан Юйфэй (отставание - 0,05), третьей финишировала австралийка Эмма Маккеон (+0,13).

Макнил 21 год. Ранее на Олимпиаде в Токио канадская спортсменка завоевала серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Макнил является чемпионкой мира 2019 года на дистанции 100 метров баттерфляем. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств.

Для 27-летней Маккеон эта награда стала шестой на Олимпиадах. Дважды она становилась олимпийской чемпионкой в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Также в активе австралийки две серебряные и одна бронзовая медаль Игр 2016 года. 23-летняя Чжан Юйфэй завоевала первую награду на Олимпиадах.

Действующая мировая рекордсменка на дистанции 100 метров баттерфляем и олимпийская чемпионка 2016 года шведка Сара Шёстрём заняла в финале седьмое место.Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.