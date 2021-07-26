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XXXII летние Олимпийские игры

Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой в плавании на дистанции 100 м баттерфляем

Второе место заняла китаянка Чжан Юйфэй, третьей финишировала австралийка Эмма Маккеон
Маргарет Макнил Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Маргарет Макнил
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Представительница Канады Маргарет Макнил завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.

Победительница преодолела дистанцию за 55,59 секунды. Второе место заняла китаянка Чжан Юйфэй (отставание - 0,05), третьей финишировала австралийка Эмма Маккеон (+0,13).

Макнил 21 год. Ранее на Олимпиаде в Токио канадская спортсменка завоевала серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Макнил является чемпионкой мира 2019 года на дистанции 100 метров баттерфляем. Также в ее активе две бронзовые награды мировых первенств.

Для 27-летней Маккеон эта награда стала шестой на Олимпиадах. Дважды она становилась олимпийской чемпионкой в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Также в активе австралийки две серебряные и одна бронзовая медаль Игр 2016 года. 23-летняя Чжан Юйфэй завоевала первую награду на Олимпиадах.

Действующая мировая рекордсменка на дистанции 100 метров баттерфляем и олимпийская чемпионка 2016 года шведка Сара Шёстрём заняла в финале седьмое место.Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай62412
2Япония5106
3США42410
4Южная Корея2035
5Россия1427
6Канада1202
7Италия1134
8Австралия1123
9Франция1113
10Тунис1102
10Венгрия1102
12Иран1001
12Косово1001
12Таиланд1001
12Эквадор1001
12Австрия1001
12Узбекистан1001
12Норвегия1001
19Великобритания0213
20Нидерланды0202
21Сербия0112
21Индонезия0112
21Бразилия0112
21Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
25Испания0101
25Индия0101
25Румыния0101
25Колумбия0101
25Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011
36Новая Зеландия0011

 

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