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XXXII летние Олимпийские игры

Австралийка Титмус стала олимпийской чемпионкой в плавании на 400 м вольным стилем

Спортсменка установила новый олимпийский рекорд, второе место заняла американка Кэти Ледеки, третьей стала китаянка Ли Бинцзе
Ариарне Титмус EPA-EFE/JOE GIDDENS
Описание
Ариарне Титмус
© EPA-EFE/JOE GIDDENS

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Австралийская спортсменка Ариарне Титмус завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем, установив новый олимпийский рекорд.

Победительница преодолела дистанцию за 3 минуты 56,59 секунды. Второе место заняла американка Кэти Ледеки (отставание - 0,67 секунды). Третьей стала китаянка Ли Бинцзе (+4,39). Россиянки Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова не смогли квалифицироваться в финальный заплыв.

20-летняя Титмус завоевала первую олимпийскую награду в карьере. В ее активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

Ледеки 24 года, она является пятикратной олимпийской чемпионкой и 15-кратной чемпионкой мира. Американке принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем (3 минуты 56,46 секунды), установленный на Олимпиаде 2016 года.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай62513
2Япония5106
3США43411
4Южная Корея2035
5Австралия2125
6Россия1427
7Великобритания1214
8Канада1203
9Италия1146
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Иран1001
13Косово1001
13Таиланд1001
13Эквадор1001
13Австрия1001
13Узбекистан1001
13Норвегия1001
20Нидерланды0303
21Сербия0112
21Индонезия0112
21Бразилия0112
21Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
25Испания0101
25Индия0101
25Румыния0101
25Колумбия0101
25Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011
36Новая Зеландия0011

 

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