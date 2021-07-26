Австралийка Титмус стала олимпийской чемпионкой в плавании на 400 м вольным стилем

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Австралийская спортсменка Ариарне Титмус завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем, установив новый олимпийский рекорд.

Победительница преодолела дистанцию за 3 минуты 56,59 секунды. Второе место заняла американка Кэти Ледеки (отставание - 0,67 секунды). Третьей стала китаянка Ли Бинцзе (+4,39). Россиянки Анастасия Кирпичникова и Анна Егорова не смогли квалифицироваться в финальный заплыв.

20-летняя Титмус завоевала первую олимпийскую награду в карьере. В ее активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

Ледеки 24 года, она является пятикратной олимпийской чемпионкой и 15-кратной чемпионкой мира. Американке принадлежит действующий мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем (3 минуты 56,46 секунды), установленный на Олимпиаде 2016 года.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.