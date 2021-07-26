Колесников и Рылов вышли в финал Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россияне Климент Колесников и Евгений Рылов квалифицировались в финальный заплыв Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров на спине.

Российские спортсмены выступали во втором полуфинальном заплыве. Колесников занял первое место, Рылов - второе. Колесников квалифицировался в финал со вторым результатом, Рылов - с пятым.

Колесникову 21 год, он является серебряным призером чемпионата мира в эстафете 4 по 100 м вольным стилем, бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м, шесть раз становился чемпионом Европы. Колесникову принадлежит мировой рекорд в плавании на 50 м на спине (23,80).

Рылову 24 года, он бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 м на спине, двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы.

Финальный заплыв состоится 27 июля.