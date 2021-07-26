Российские пловцы остались без медалей в эстафете 4х100 метров вольным стилем

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
В составе российской команды выступали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников. Победу одержала команда США, вторыми стали итальянцы, третье место заняли австралийцы.
Победители преодолели дистанцию за 3 минуты 08,97 секунды. Итальянцы проиграли 1,14 секунды, австралийцы - 1,25 секунды. Российская команда уступила победителям 3,23 секунды.
Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|6
|2
|5
|13
|2
|США
|5
|3
|4
|12
|3
|Япония
|5
|1
|0
|6
|4
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|5
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|6
|Россия
|1
|4
|2
|7
|7
|Италия
|1
|2
|4
|7
|8
|Великобритания
|1
|2
|1
|4
|9
|Канада
|1
|2
|0
|3
|10
|Франция
|1
|1
|1
|3
|11
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|11
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|13
|Иран
|1
|0
|0
|1
|13
|Косово
|1
|0
|0
|1
|13
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|13
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|13
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|13
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|13
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|20
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|21
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|21
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|21
|Бразилия
|0
|1
|1
|2
|21
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|25
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|25
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Индия
|0
|1
|0
|1
|25
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|25
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|32
|Германия
|0
|0
|2
|2
|32
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|32
|Украина
|0
|0
|2
|2
|32
|Турция
|0
|0
|2
|2
|36
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|36
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|36
|Словения
|0
|0
|1
|1
|36
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|36
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|36
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|36
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1