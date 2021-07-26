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XXXII летние Олимпийские игры

Российские пловцы остались без медалей в эстафете 4х100 метров вольным стилем

Золотые награды достались спортсменам из США, вторыми стали итальянцы, третье место у австралийцев
Андрей Минаков Егор Алеев/ТАСС
Описание
Андрей Минаков
© Егор Алеев/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России по плаванию заняла седьмое место в эстафете 4х100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

В составе российской команды выступали Андрей Минаков, Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников. Победу одержала команда США, вторыми стали итальянцы, третье место заняли австралийцы.

Победители преодолели дистанцию за 3 минуты 08,97 секунды. Итальянцы проиграли 1,14 секунды, австралийцы - 1,25 секунды. Российская команда уступила победителям 3,23 секунды.

Соревнования по плаванию на Олимпиаде завершатся 2 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай62513
2США53412
3Япония5106
4Австралия2136
5Южная Корея2035
6Россия1427
7Италия1247
8Великобритания1214
9Канада1203
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Иран1001
13Косово1001
13Таиланд1001
13Эквадор1001
13Австрия1001
13Узбекистан1001
13Норвегия1001
20Нидерланды0303
21Сербия0112
21Индонезия0112
21Бразилия0112
21Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
25Испания0101
25Индия0101
25Румыния0101
25Колумбия0101
25Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011
36Новая Зеландия0011

 

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