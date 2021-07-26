Россиянка Веснина не смогла выйти в третий круг олимпийского теннисного турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина проиграла представительнице Италии Камиле Джорджи в матче второго круга олимпийского теннисного турнира.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки.

Веснина располагается на 305-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Россиянка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в женском парном разряде и трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA (2016) в парном разряде и 22 турниров WTA, три из которых в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

На нынешней Олимпиаде Веснина выступает в парном разряде вместе с Вероникой Кудерметовой. Позднее в понедельник россиянки в матче второго круга сыграют с представительницами Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс.

Джорджи 29 лет. Лучшим достижением итальянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году. На счету спортсменки два титула WTA, на данный момент она занимает 58-ю строчку мирового рейтинга.

Финал олимпийского теннисного турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.