Теннисистка Павлюченкова рассказала о плохом самочувствии во время матча с Фридзам

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Плохое самочувствие могло помешать российской теннисистке Анастасии Павлюченковой добиться победы в матче второго круга олимпийского турнира против немки Анны-Лены Фридзам. Об этом Павлюченкова рассказала журналистам.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу 30-летней россиянки. В субботу Павлюченкова со счетом 6:0, 6:1 обыграла итальянку Сару Эррани в первом круге.

"Важно, что я так быстро закончила матч, еще на 100 процентов не восстановилась. В прошлом матче было не очень на корте, - сказала Павлюченкова. - Опять начала кружиться голова, сжимало в висках, и от этого была неуверенность относительно сегодня. Но хочу выиграть каждый матч и завоевать медали Олимпиады, поэтому настраиваюсь на каждую игру".

Также Павлюченкова прокомментировала ожидания от 1/8 финала. Россиянка встретится с победительницей матча между испанкой Сарой Соррибес Тормо (48-й номер мирового рейтинга) и француженкой Фионой Ферро (64). "Эти две девочки по-своему опасны, и на Олимпиаде особые соревнования. Здесь неожиданных результатов много", - добавила она.

Павлюченкова располагается на 18-й строчке мирового рейтинга, на ее счету 12 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.