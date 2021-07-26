Россиянка Михайлова не прошла в 1/8 финала олимпийского турнира по настольному теннису

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Полина Михайлова уступила Лю Цзя из Австрии в матче 1/16 финала олимпийского турнира по настольному теннису.

Встреча завершилась со счетом 8:11, 7:11, 11:8, 11:5, 11:6, 8:11, 11:5 в пользу представительницы Австрии. В следующем круге она встретится с Адрианой Диас из Пуэрто-Рико, их матч пройдет 27 июля.

Михайловой 34 года, она является трехкратным призером чемпионатов Европы. В ее активе одна победа на турнирах под эгидой Международной федерации настольного тенниса.

Медальные матчи в женском турнире по настольному теннису пройдут 29 июля. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.