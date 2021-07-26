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XXXII летние Олимпийские игры

Японка Нисия в возрасте 13 лет стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Второе место заняла бразильянка Райсса Лил, третьей стала японка Фуна Накаяма
Момидзи Нисия EPA-EFE/JIJI PRESS
Описание
Момидзи Нисия
© EPA-EFE/JIJI PRESS

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Японка Момидзи Нисия стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу, победив в дисциплине "стрит".

13-летняя Нисия по итогам соревнований набрала 15,26 балла. Второй стала бразильянка Райсса Лил (14,64), третьей - японка Фуна Накаяма (14,49).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай62513
2Япония6118
3США53412
4Австралия2136
5Южная Корея2035
6Россия1427
7Италия1247
8Великобритания1214
9Канада1203
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Иран1001
13Косово1001
13Таиланд1001
13Эквадор1001
13Австрия1001
13Узбекистан1001
13Норвегия1001
20Нидерланды0303
21Бразилия0213
22Сербия0112
22Индонезия0112
22Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
27Испания0101
27Индия0101
27Румыния0101
27Колумбия0101
27Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011
36Новая Зеландия0011

 

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