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XXXII летние Олимпийские игры

Виноградова вышла в финал олимпийского турнира по стендовой стрельбе в ските

Российская спортсменка набрала 120 очков и заняла шестое место в квалификации

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Наталья Виноградова квалифицировалась в финал олимпийского турнира по стендовой стрельбе в ските.

Российская спортсменка набрала 120 очков и заняла шестое место в квалификации. В финал квалифицировались спортсменки, занявшие шесть первых строчек. В квалификации у мужчин российские спортсмены участия не принимали.

Виноградовой 28 лет, она является победительницей первенства Европы, серебряным призером Универсиады и обладателем Кубка России.

Финальные турниры у мужчин и женщин по стендовой стрельбе в ските состоятся позднее в понедельник. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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