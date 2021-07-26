Коротышкин: неудачи российских пловцов на Олимпиаде - следствие провальной системы отбора

Российские пловцы пока выступили только в одном из восьми финальных заплывов на Играх в Токио. В мужской эстафете 4х100 метров команда заняла седьмое место, хотя причислялась к претендентам на медали.

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Неудачные результаты российских пловцов на Олимпийских играх в Токио являются следствием провальной системы отбора в национальную команду. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, чемпион мира Евгений Коротышкин.

"Это системная ошибка, - сказал Коротышкин. - Отбор нужно делать либо за год, либо за месяц. Так как в нашей стране очень высокая конкуренция, отбираться за год, как это делает Венгрия или Швеция, нам нельзя - слишком много за год может подрасти спортсменов на топовый уровень".

"Оптимально для наших спортсменов отбор делать за месяц, и далее выступать на двух-трех коммерческих стартах или открытых чемпионатах разных стран. После отбора уходить в работу - это провал", - добавил он.

Отбор в олимпийскую команду Всероссийская федерация плавания провела в апреле на чемпионате страны. "Германия, кстати, как и мы, делает отбор за три месяца, и так же сливает все на основных соревнованиях", - заметил Коротышкин.

Олимпийский плавательный турнир продлится до 1 августа, спортсменам предстоит разыграть еще 29 комплектов наград. Последний раз российские пловцы завоевывали олимпийское золото в 1996 году.