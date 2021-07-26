{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Заразившийся коронавирусом массажист сборной России по регби-7 выписан из больницы

Он отправится в Россию 29 июля

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Массажист олимпийской женской сборной России по регби-7, тест на коронавирус которого показал положительный результат, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Алексей Грамотнев.

"Да, он выписан. Сегодня переселяется в гостиницу, а 29 июля отправится в Россию", - сказал Грамотнев.

14 июля источник сообщил ТАСС, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. 15 июля тесты членов команды дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке.

Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Саблистка Великая прокомментировала выход в полуфинал олимпийского турнира
Спортсменка рассказала, что испытывает крайнее уважение к побежденной ею американке Мариэль Загунис
Читать полностью