Заразившийся коронавирусом массажист сборной России по регби-7 выписан из больницы

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Массажист олимпийской женской сборной России по регби-7, тест на коронавирус которого показал положительный результат, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Алексей Грамотнев.

"Да, он выписан. Сегодня переселяется в гостиницу, а 29 июля отправится в Россию", - сказал Грамотнев.

14 июля источник сообщил ТАСС, что женская сборная России по регби-7 была изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды. 15 июля тесты членов команды дважды дали отрицательный результат, после чего они смогли вернуться к подготовке.

Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.