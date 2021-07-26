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XXXII летние Олимпийские игры

Российская теннисистка Александрова проиграла в матче второго круга Олимпиады

Спортсменка уступила аргентинке Наде Подорошке

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила аргентинке Наде Подорошке в матче второго круга олимпийского турнира в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу представительницы Аргентины. В третьем круге Подорошка сыграет с победительницей матча между полькой Игой Свёнтек (шестой номер посева) и испанкой Паулой Бадосой Хиберт.

Александровой 26 лет, она располагается на 34-й строчке мирового рейтинга и является победительницей одного турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего раунда.

24-летняя Подорошка занимает 38-е место в рейтинге WTA, она не побеждала на турнирах под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход во второй круг Уимблдона в 2021 году.

Финал теннисного олимпийского турнира в женском одиночном разряде состоится 31 июля.

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