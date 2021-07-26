Саблистки Никитина и Позднякова вышли в четвертьфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка София Позднякова победила представительницу Китая Ян Хэнюй в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию. Поединок завершился со счетом 15:8.

Также в четвертьфинал вышла россиянка Ольга Никитина, победившая представительницу Азербайджана Анну Башту (15:13).

Поздняковой 24 года, она является чемпионкой мира в личном турнире (2018) и победительницей мирового первенства в командном (2019). В ее активе также два золота чемпионатов Европы в команде. 22-летняя Никитина - чемпионка мира и Европы в командном первенстве.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.