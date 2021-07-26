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XXXII летние Олимпийские игры

Глава ОКР Поздняков назвал особенным день, когда его дочь София дебютировала на Олимпиаде

Спортсменка стартовала в соревнованиях с победы над китаянкой Ян Хэнюй
Глава ОКР Станислав Поздняков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава ОКР Станислав Поздняков
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал тяжелым и особенным день, когда его дочь София дебютировала на Олимпийских играх. Об этом Поздняков заявил ТАСС.

В понедельник в Токио Позднякова с победы стартовала в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях. 24-летняя россиянка в 1/8 финала олимпийского турнира победила Ян Хэнюй из Китая со счетом 15:8.

"Да, это особенный и тяжелый день для меня. Очень переживаю. Но у меня есть проверенные методы, как себя успокаивать", - сказал Поздняков.

Позднякова является чемпионкой мира в личном турнире и победительницей мирового первенства в командном. Кроме того, она дважды выиграла чемпионат Европы в командном турнире.

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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