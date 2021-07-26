Глава ОКР Поздняков назвал особенным день, когда его дочь София дебютировала на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал тяжелым и особенным день, когда его дочь София дебютировала на Олимпийских играх. Об этом Поздняков заявил ТАСС.

В понедельник в Токио Позднякова с победы стартовала в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на саблях. 24-летняя россиянка в 1/8 финала олимпийского турнира победила Ян Хэнюй из Китая со счетом 15:8.

"Да, это особенный и тяжелый день для меня. Очень переживаю. Но у меня есть проверенные методы, как себя успокаивать", - сказал Поздняков.

Позднякова является чемпионкой мира в личном турнире и победительницей мирового первенства в командном. Кроме того, она дважды выиграла чемпионат Европы в командном турнире.