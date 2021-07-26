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XXXII летние Олимпийские игры

Саблистка Великая вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

В поединке 1/8 финала россиянка победила представительницу Италии Ирен Векки

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая победила представительницу Италии Ирен Векки в 1/8 финала олимпийского турнира по фехтованию. Поединок завершился со счетом 15:12.

Ранее в четвертьфинал вышли россиянки София Позднякова и Ольга Никитина. Оставшиеся матчи личного турнира у саблисток пройдут позднее в понедельник.

Великой 36 лет, она является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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