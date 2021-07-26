Газизов: большинство игроков "Уфы" не против вакцинации, но нужна пауза в чемпионате

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Общая масса игроков футбольного клуба "Уфа" готовы пройти вакцинацию от коронавируса, однако стоит дождаться паузы в чемпионате, сообщил ТАСС генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" на выезде проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:1 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Футболисты и тренерский штаб еще не вакцинировались, - сказал Газизов. - Мы не можем этого сделать, потому что через каждые 6-7 дней игры. Сейчас нужно дождаться хотя бы паузу на сборные, а там уже либо вакцинируемся, либо еще что-то. Общая масса игроков не против вакцинации".

Во втором туре РПЛ "Уфа" 31 июля на своем поле сыграет с московским "Динамо".