Нидерландский теннисист Ройер покинул Олимпиаду из-за коронавируса

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Тест на коронавирус нидерландского теннисиста Жан-Жульена Ройера показал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

В связи с заражением Ройер покидает Олимпийские игры в Токио, на которых он выступал в парном разряде с Уэсли Колхофом. Соперники нидерландцев Маркус Дэниэл и Майкл Винус из Новой Зеландии автоматически прошли в четвертьфинал.

Согласно отчету оргкомитета от 26 июля, на Олимпиаде в Токио было выявлено 153 случая заражения коронавирусом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год. Игры завершатся 8 августа.

Организаторы решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. С 12 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим ЧС, который продлится до 22 августа.