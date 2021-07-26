Газизов назвал основную задачу "Уфы" на сезон Российской премьер-лиги

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Основной задачей "Уфы" на сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является борьба за место в первой восьмерке таблицы чемпионата. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" на выезде проиграла московскому ЦСКА со счетом 0:1 в матче первого тура РПЛ. По итогам прошлого сезона уфимский клуб занял 13-е место в таблице чемпионата и должен был сыграть в стыковых матчах с представителем Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) за сохранение прописки. Однако переходные игры были отменены из-за того, что "Оренбург" и "Алания", занявшие второе и четвертое места в таблице ФНЛ соответственно, не прошли лицензирование для участия в премьер-лиге. В связи с этим "Крылья Советов" (первое место) и "Нижний Новгород" (третье) получили прямые путевки.

"Наша задача - быть выше и выше, - сказал Газизов. - Я не думаю о сохранении прописки на следующий сезон. Нужно быть ближе к восьмерке лучших в таблице, это можно назвать основной задачей клуба на сезон".

В следующем туре "Уфа" 31 июля на своем поле сыграет с московским "Динамо".