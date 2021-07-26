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XXXII летние Олимпийские игры
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Россиянка Виноградова заняла шестое место в стендовой стрельбе в ските на Олимпиаде

Российская спортсменка набрала 17 очков и завершила выступление
Наталья Виноградова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Наталья Виноградова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Наталья Виноградова заняла шестое место в финале олимпийского турнира по стендовой стрельбе в ските. Российская спортсменка набрала 17 очков.

Золотую награду завоевала американка Эмбер Инглиш, набравшая 56 очков и установившая олимпийский рекорд. Второе место заняла итальянка Диана Бакози (55), третье - китаянка Вэй Мэн (46). Россиянка Зиля Батыршина ранее не смогла пробиться в финал, показав 15-й результат. В квалификации у мужчин российские спортсмены участия не принимали.

Виноградовой 28 лет, она является победительницей первенства Европы, серебряным призером Универсиады и обладателем Кубка России в стендовой стрельбе.

31-летняя Инглиш - обладательница золотой медали в командном турнире и бронзовой награды в личном первенстве. Спортсменка принесла сборной США шестую золотую медаль, что позволило американской команде выйти на первое место в общекомандном зачете, имея в активе также три серебряные и четыре бронзовые награды. Вторую строчку занимает сборная Китая (6-2-6), третью - спортсмены из Японии (6-1-1).

Позднее в понедельник состоится финал в ските у мужчин. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США63413
2Китай62614
3Япония6118
4Австралия2136
5Южная Корея2035
6Россия1427
7Италия1348
8Великобритания1214
9Канада1203
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Иран1001
13Косово1001
13Таиланд1001
13Эквадор1001
13Австрия1001
13Узбекистан1001
13Норвегия1001
20Нидерланды0303
21Бразилия0213
22Сербия0112
22Индонезия0112
22Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
25Испания0101
25Индия0101
25Румыния0101
25Колумбия0101
25Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011
36Новая Зеландия0011

 

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