Россиянка Виноградова заняла шестое место в стендовой стрельбе в ските на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Наталья Виноградова заняла шестое место в финале олимпийского турнира по стендовой стрельбе в ските. Российская спортсменка набрала 17 очков.
Золотую награду завоевала американка Эмбер Инглиш, набравшая 56 очков и установившая олимпийский рекорд. Второе место заняла итальянка Диана Бакози (55), третье - китаянка Вэй Мэн (46). Россиянка Зиля Батыршина ранее не смогла пробиться в финал, показав 15-й результат. В квалификации у мужчин российские спортсмены участия не принимали.
Виноградовой 28 лет, она является победительницей первенства Европы, серебряным призером Универсиады и обладателем Кубка России в стендовой стрельбе.
31-летняя Инглиш - обладательница золотой медали в командном турнире и бронзовой награды в личном первенстве. Спортсменка принесла сборной США шестую золотую медаль, что позволило американской команде выйти на первое место в общекомандном зачете, имея в активе также три серебряные и четыре бронзовые награды. Вторую строчку занимает сборная Китая (6-2-6), третью - спортсмены из Японии (6-1-1).
Позднее в понедельник состоится финал в ските у мужчин. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|6
|3
|4
|13
|2
|Китай
|6
|2
|6
|14
|3
|Япония
|6
|1
|1
|8
|4
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|5
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|6
|Россия
|1
|4
|2
|7
|7
|Италия
|1
|3
|4
|8
|8
|Великобритания
|1
|2
|1
|4
|9
|Канада
|1
|2
|0
|3
|10
|Франция
|1
|1
|1
|3
|11
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|11
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|13
|Иран
|1
|0
|0
|1
|13
|Косово
|1
|0
|0
|1
|13
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|13
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|13
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|13
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|13
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|20
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|21
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|22
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|22
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|22
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|25
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|25
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|25
|Испания
|0
|1
|0
|1
|25
|Индия
|0
|1
|0
|1
|25
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|25
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|25
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|32
|Германия
|0
|0
|2
|2
|32
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|32
|Украина
|0
|0
|2
|2
|32
|Турция
|0
|0
|2
|2
|36
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|36
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|36
|Словения
|0
|0
|1
|1
|36
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|36
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|36
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|36
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1