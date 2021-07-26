Россиянка Виноградова заняла шестое место в стендовой стрельбе в ските на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская спортсменка Наталья Виноградова заняла шестое место в финале олимпийского турнира по стендовой стрельбе в ските. Российская спортсменка набрала 17 очков.

Золотую награду завоевала американка Эмбер Инглиш, набравшая 56 очков и установившая олимпийский рекорд. Второе место заняла итальянка Диана Бакози (55), третье - китаянка Вэй Мэн (46). Россиянка Зиля Батыршина ранее не смогла пробиться в финал, показав 15-й результат. В квалификации у мужчин российские спортсмены участия не принимали.

Виноградовой 28 лет, она является победительницей первенства Европы, серебряным призером Универсиады и обладателем Кубка России в стендовой стрельбе.

31-летняя Инглиш - обладательница золотой медали в командном турнире и бронзовой награды в личном первенстве. Спортсменка принесла сборной США шестую золотую медаль, что позволило американской команде выйти на первое место в общекомандном зачете, имея в активе также три серебряные и четыре бронзовые награды. Вторую строчку занимает сборная Китая (6-2-6), третью - спортсмены из Японии (6-1-1).

Позднее в понедельник состоится финал в ските у мужчин. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.