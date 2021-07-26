Россияне победили японцев на олимпийском турнире по баскетболу 3х3

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла команду Японии со счетом 19:16 в пятом матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3х3.

Самыми результативными игроками матча стали россиянин Кирилл Писклов и представитель Японии Ира Браун, набравшие по 7 очков. Следующий матч россияне проведут в понедельник против команды Латвии, начало - 16:00 мск.

Групповой этап проходит в формате кругового турнира. В первом матче россияне обыграли сборную Китая со счетом 21:13, во втором проиграли команде Нидерландов (15:18), в третьем потерпели поражение от команды Бельгии (16:21), в четвертом уступили сборной Польши (16:21).

В турнире принимают участие сборные России, Китая, Нидерландов, Бельгии, Польши, Японии, Латвии и Сербии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Баскетбол 3х3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда - шестой.

Олимпийские игры завершатся 8 августа.