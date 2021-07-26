Кириленко: сборные России и Франции по баскетболу 3х3 являются соперниками одного уровня

ТОКИО, 26 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женские сборные России и Франции, которые позднее в понедельник встретятся в матче олимпийского турнира по баскетболу 3х3, являются командами одного уровня. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

В понедельник сборная России обыграла команду Румынии со счетом 21:12 в матче группового этапа и в следующей встрече также в понедельник сыграет с француженками.

"Уверенная победа. Если смотреть на всех участников женского турнира - команды Монголии и Румынии немного выпадают по уровню - оставшиеся игры в группе со сборными Франции и Италии, конечно, будут сложнее", - сказал Кириленко.

"Если даже смотреть на рейтинг перед началом Олимпиады, то сборная США выделялась среди фаворитов, а остальные команды - мы, сборные Франции, Италии, Японии, Китая - примерно одного уровня, могут обыграть друг друга, что сейчас и показывают. И француженки, и итальянки сейчас недобрали побед, поэтому будут особенно опасны", - добавил он.

Россиянки заключительный матч группового этапа с итальянками проведут во вторник.