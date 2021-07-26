Магнуссон не сможет тренироваться в общей группе ЦСКА минимум два месяца из-за травмы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Исландский защитник футбольного клуба ЦСКА Хёрдур Магнуссон не сможет участвовать в тренировках в общей группе из-за травмы ахиллова сухожилия как минимум ближайшие два месяца. Об этом ТАСС сообщил тренер ЦСКА Григорий Бабаян.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0 в матче первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Магнуссон пропустил матч из-за травмы. Футболист получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура прошлого сезона РПЛ с "Тамбовом" (2:1) и пропустил оставшуюся часть чемпионата.

"Насколько мне известно, Магнуссону предстоит долгая реабилитация, - сказал Бабаян. - Ближайшие два месяца он точно не присоединится к команде, имеется в виду к работе в общей группе. Что касается [Арнора] Сигурдссона (у игрока выявлено повреждение внутренней боковой связки левого коленного сустава - прим. ТАСС), то у него индивидуальная работа. Сроки точные не определены, но он уже близок к тому, чтобы работать в команде".

Магнуссону 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе клуба стал победителем Суперкубка России (2018). В прошлом сезоне на счету исландца 28 матчей и один гол в разных турнирах.

Сигурдссону 22 года, он является игроком армейского клуба с августа 2018 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матче, забив два мяча и отдав четыре результативные передачи.

Во втором туре ЦСКА дома сыграет с московским "Локомотивом" 31 июля.