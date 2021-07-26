Руководство ЦСКА еще не поставило задачу тренерскому штабу на новый сезон РПЛ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Задачей московского клуба ЦСКА в сезоне-2021/22 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) является победа в каждом матче чемпионата, однако руководство клуба еще не ставило основные цели тренерскому штабу. Об этом ТАСС сообщил тренер ЦСКА Григорий Бабаян.

В воскресенье ЦСКА на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0 в матче первого тура РПЛ. По итогам прошлого сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата и впервые за 20 лет не пробились в еврокубки.

"Задача - побеждать в каждом следующем матче, мы двигаемся от игры к игре, - сказал Бабаян. - Войти в пятерку или тройку лучших? Об этом пока не говорили, но я думаю, что такой клуб, как ЦСКА, не может ставить других задач, только самые серьезные".

Во втором туре ЦСКА дома сыграет с московским "Локомотивом" 31 июля.