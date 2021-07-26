Лешуков и Семенов одержали вторую победу в олимпийском турнире по пляжному волейболу

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов одержали победу над представителями Австралии Кристофером Макхью и Дамьеном Шуманном во втором матче группового турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде.

Встреча завершилась со счетом 21:14, 21:16 в пользу россиян. На данный момент Лешуков и Семенов занимают первое место в группе А с 4 очками в активе. 28 июля российские спортсмены сыграют с норвежцами Кристианом Сёрумом и Андерсом Молом.

Две лучшие команды в каждой из шести групп выходят в 1/8 финала. Также в плей-офф выйдут две лучшие пары, занявшие третьи места в своих группах. Еще четыре пары, которые финишируют на третьих строчках, сыграют в стыковых матчах, в которых определятся еще два участника 1/8 финала.

Финал пройдет 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.