Теннисистки Кудерметова и Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира на Олимпиаде

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина победили Кики Бертенс и Деми Схюрс из Нидерландов в матче второго круга в парном разряде Олимпийских игр.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:7 в пользу россиянок. В парных турнирах на Олимпиаде в третьем сете играется тай-брейк до 10 очков или до разницы в два очка.

Бернетс и Схюрт имели третий номер посева. В четвертьфинале россиянки встретятся с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

Веснина является действующей олимпийской чемпионкой в парном разряде, на Играх в Рио-де-Жанейро она победила в паре с Екатериной Макаровой. На данный момент Веснина занимает 303-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде и 56-е - в парном. Также в парном разряде на ее счету 18 титулов WTA.

Кудерметова располагается на 32-й строчке мирового рейтинга в одиночном разряде и на 16-й - в парном, она выиграла два турнира под эгидой WTA.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.