Теннисист Медведев заявил, что акклиматизировался в Токио и готов к матчу с Фоньини

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев полностью акклиматизировался в Токио и готов к матчу третьего круга олимпийского турнира с итальянцем Фабио Фоньини. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник Медведев обыграл индийца Сумита Нагала в матче второго круга со счетом 6:2, 6:1. В третьем круге Медведев, посеянный под вторым номером, встретится с Фоньини (15-й номер посева).

"Сегодня были приятные условия для игры: меньше влажность, не было солнца. И я уже полностью акклиматизировался к тому же, - сказал Медведев. - И мыслями я уже в следующей игре. Итальянец крутой игрок и очень неприятный. Играли с ним пять раз, все матчи были тяжелые, общий счет у нас, кажется, 4-1. Но я готов играть хоть завтра".

В шести матчах между Медведевым и Фоньини пять побед одержал российский теннисист.