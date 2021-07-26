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XXXII летние Олимпийские игры

Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках в воду с вышки

Результат россиян составил 439,92 балла
Александр Бондарь EPA/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Александр Бондарь
© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

Результат россиян составил 439,92 балла. Золотую награду завоевали британцы Дэйли Томас и Мэтти Ли (471,81), вторыми стали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай63614
2США63413
3Япония6118
4Великобритания2215
5Австралия2136
6Южная Корея2035
7Россия1438
8Италия1348
9Канада1203
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Иран1001
13Косово1001
13Таиланд1001
13Эквадор1001
13Австрия1001
13Узбекистан1001
13Норвегия1001
20Нидерланды0303
21Бразилия0213
22Сербия0112
22Индонезия0112
22Тайвань0112
25Бельгия0101
25Болгария0101
25Испания0101
25Индия0101
25Румыния0101
25Колумбия0101
25Грузия0101
32Германия0022
32Казахстан0022
32Украина0022
32Турция0022
36Швейцария0011
36Новая Зеландия0011
36Мексика0011
36Словения0011
36Монголия0011
36Эстония0011
36Израиль0011

 

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XXXII летние Олимпийские игры