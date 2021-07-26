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XXXII летние Олимпийские игры

Саблистка Великая прокомментировала выход в полуфинал олимпийского турнира

Спортсменка рассказала, что испытывает крайнее уважение к побежденной ею американке Мариэль Загунис

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая очень уважает американку Мариэль Загунис, которую она победила в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Об этом Великая рассказала журналистам.

Россиянка одержала победу над соперницей со счетом 15:8.

"Очень уважаю ее - опытный боец, сильна психологически, долгое время была тройка лидеров: она, украинка [Ольга] Харлан и я, мы только местами менялись. Конечно, я волновалась, и вы видели, как напряженно складывалась первая половина боя, но во второй половине я поменяла дистанцию и смогла контролировать бой. Жаль, что мы не встретимся в финале".

36-летняя Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

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