Саблистка Великая прокомментировала выход в полуфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российская саблистка Софья Великая очень уважает американку Мариэль Загунис, которую она победила в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио. Об этом Великая рассказала журналистам.

Россиянка одержала победу над соперницей со счетом 15:8.

"Очень уважаю ее - опытный боец, сильна психологически, долгое время была тройка лидеров: она, украинка [Ольга] Харлан и я, мы только местами менялись. Конечно, я волновалась, и вы видели, как напряженно складывалась первая половина боя, но во второй половине я поменяла дистанцию и смогла контролировать бой. Жаль, что мы не встретимся в финале".

36-летняя Великая является олимпийской чемпионкой 2016 года в командном первенстве, серебряным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов в личном первенстве. В ее активе восемь золотых наград чемпионатов мира и 14 золотых медалей первенств Европы. Великая была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпиады в Токио.