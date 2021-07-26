Рапирист Кирилл Бородачев не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Бородачев проиграл представителю Гонконга Чэуну Калуну в четвертьфинале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. Поединок завершился поражением российского спортсмена со счетом 14:15.

По ходу первого периода Бородачев был впереди со счетом 14:9, однако Чэуну Калуну удалось нанести шесть уколов подряд и одержать победу.

Кириллу Бородачеву 21 год, он является победителем чемпионата России 2021 года в личном турнире. Ранее в мужском турнире рапиристов завершили Владислав Мыльников и брат Кирилла Бородачева Антон Бородачев.

Полуфинальные и медальные встречи состоятся позднее в понедельник. Олимпийский турнир по фехтованию завершится 1 августа.