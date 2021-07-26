Словенец Савшек выиграл золото в гребном слаломе на Олимпиаде на каноэ-одиночке

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Словенец Беньямин Савшек завоевал золотую медаль в гребном слаломе на каноэ-одиночке на Олимпийских играх в Токио.

Савшек преодолел дистанцию за 1 минуту 38,25 секунды. Второе место занял чех Роан Лукаш (+3,71), третье - представитель Германии Сидерис Тасиадис (+5,45).

Савшеку 34 года, он является двукратным чемпионом Европы (2014, 2015), а также дважды выигрывал серебро чемпионата мира (2014, 2015) и три раза бронзу мирового первенства (2013, 2014, 2015).

В медальном зачете лидирует сборная Китая (6 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых наград), второе место занимают спортсмены из США (6-3-4). Сборная России находится на седьмой строчке (1-4-3).

Олимпиада завершится 8 августа.