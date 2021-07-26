Британец Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию 28,25 км за 1 час 25 минут 14 секунд. Вторым стал швейцарец Матиас Флюкигер, проигравший победителю 20 секунд, третьим - испанец Давид Валеро Серрано (+34). Победитель Игр в Рио-де-Жанейро швейцарец Нино Шуртер финишировал четвертым (+42).

Россиянин Антон Синцов занял 11-е место (+2.27).

Для британцев эта золотая медаль стала третьей за соревновательный день, в медальном зачете они идут четвертыми, завоевав в общей сложности три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Лидирует в зачете команда Китая (6-3-6), второй идет сборная США (6-3-4), третьей - команда Японии (6-1-2), россияне - седьмые (1-4-3).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.