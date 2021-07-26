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XXXII летние Олимпийские игры

Британец Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку

Второе место занял швейцарец Матиас Флюкигер, третьим стал испанец Давид Валеро Серрано
Томас Пидкок EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE
Описание
Томас Пидкок
© EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию 28,25 км за 1 час 25 минут 14 секунд. Вторым стал швейцарец Матиас Флюкигер, проигравший победителю 20 секунд, третьим - испанец Давид Валеро Серрано (+34). Победитель Игр в Рио-де-Жанейро швейцарец Нино Шуртер финишировал четвертым (+42).

Россиянин Антон Синцов занял 11-е место (+2.27).

Для британцев эта золотая медаль стала третьей за соревновательный день, в медальном зачете они идут четвертыми, завоевав в общей сложности три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Лидирует в зачете команда Китая (6-3-6), второй идет сборная США (6-3-4), третьей - команда Японии (6-1-2), россияне - седьмые (1-4-3).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Китай63615
3Япония6118
4Великобритания3216
5Австралия2136
6Южная Корея2035
7Россия1438
8Италия1348
9Канада1203
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Словения1012
14Иран1001
14Косово1001
14Таиланд1001
14Эквадор1001
14Австрия1001
14Узбекистан1001
14Норвегия1001
21Нидерланды0303
22Бразилия0213
23Сербия0112
23Индонезия0112
23Тайвань0112
23Испания0112
23Швейцария0112
28Бельгия0101
28Болгария0101
28Индия0101
28Румыния0101
28Колумбия0101
28Грузия0101
28Чехия0101
28Дания0101
36Германия0033
37Казахстан0022
37Украина0022
37Турция0022
40Новая Зеландия0011
40Мексика0011
40Монголия0011
40Эстония0011
40Израиль0011
40Кувейт0011

 

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