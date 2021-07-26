Британец Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.
Спортсмен преодолел дистанцию 28,25 км за 1 час 25 минут 14 секунд. Вторым стал швейцарец Матиас Флюкигер, проигравший победителю 20 секунд, третьим - испанец Давид Валеро Серрано (+34). Победитель Игр в Рио-де-Жанейро швейцарец Нино Шуртер финишировал четвертым (+42).
Россиянин Антон Синцов занял 11-е место (+2.27).
Для британцев эта золотая медаль стала третьей за соревновательный день, в медальном зачете они идут четвертыми, завоевав в общей сложности три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду. Лидирует в зачете команда Китая (6-3-6), второй идет сборная США (6-3-4), третьей - команда Японии (6-1-2), россияне - седьмые (1-4-3).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|Китай
|6
|3
|6
|15
|3
|Япония
|6
|1
|1
|8
|4
|Великобритания
|3
|2
|1
|6
|5
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|6
|Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|7
|Россия
|1
|4
|3
|8
|8
|Италия
|1
|3
|4
|8
|9
|Канада
|1
|2
|0
|3
|10
|Франция
|1
|1
|1
|3
|11
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|11
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|13
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Иран
|1
|0
|0
|1
|14
|Косово
|1
|0
|0
|1
|14
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|14
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|14
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|14
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|21
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|22
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|23
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|23
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|23
|Тайвань
|0
|1
|1
|2
|23
|Испания
|0
|1
|1
|2
|23
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|28
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|28
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|28
|Индия
|0
|1
|0
|1
|28
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|28
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|28
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|28
|Дания
|0
|1
|0
|1
|36
|Германия
|0
|0
|3
|3
|37
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|37
|Украина
|0
|0
|2
|2
|37
|Турция
|0
|0
|2
|2
|40
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|40
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|40
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|40
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|40
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|40
|Кувейт
|0
|0
|1
|1