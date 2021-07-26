Тренер: прыгун в воду Минибаев пока не думает о завершении карьеры в индивидуальных видах

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев еще не принял решения о завершении выступлений в индивидуальных видах. Об этом ТАСС заявила главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

В понедельник Минибаев в дуэте с Александром Бондарем завоевал бронзу на Играх в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

"Не было пока таких разговоров [о завершении выступлений в индивидуальных прыжках]. Виктору еще нужно здесь выступить в индивидуальных прыжках, так что пока решений никаких не принимается", - сказала Моисеева.

Минибаеву 30 лет, он четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств в синхронных прыжках в воду и один раз стал бронзовым призером чемпионата мира. В индивидуальных прыжках с вышки Минибаев выиграл чемпионат Европы, также на его счету шесть побед на первенствах Европы в командных видах.