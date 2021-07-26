{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Тренер: прыгун в воду Минибаев пока не думает о завершении карьеры в индивидуальных видах

Светлана Моисеева подчеркнула, что спортсмену еще нужно выступить в индивидуальных соревнованиях в Токио
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева Стоян Васев/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева
© Стоян Васев/ТАСС

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Российский прыгун в воду Виктор Минибаев еще не принял решения о завершении выступлений в индивидуальных видах. Об этом ТАСС заявила главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

В понедельник Минибаев в дуэте с Александром Бондарем завоевал бронзу на Играх в Токио в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

"Не было пока таких разговоров [о завершении выступлений в индивидуальных прыжках]. Виктору еще нужно здесь выступить в индивидуальных прыжках, так что пока решений никаких не принимается", - сказала Моисеева.

Минибаеву 30 лет, он четыре раза завоевывал серебряные медали мировых первенств в синхронных прыжках в воду и один раз стал бронзовым призером чемпионата мира. В индивидуальных прыжках с вышки Минибаев выиграл чемпионат Европы, также на его счету шесть побед на первенствах Европы в командных видах.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Минибаев и Бондарь считают, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду
Спортсмены выиграли в Токио бронзовые награды
Минибаев и Бондарь считают, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду
Читать полностью