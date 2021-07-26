Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе в ските

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Американец Винсент Хэнкок завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в стендовой стрельбе в ските.

Результат Хэнкока составил 59 очков, он установил олимпийский рекорд. Второе место занял датчанин Йеспер Хансен (55 очков), третье - представитель Кувейта Абдулла Аль-Рашиди (46). Российские спортсмены не принимали участия в данной дисциплине.

Хэнкоку 32 года, он стал трехкратным олимпийским чемпионом после побед в 2008 и 2012 годах. Помимо этого, на его счету по две победы на чемпионатах мира (2005, 2009) и Панамериканских играх (2007, 2011).

Медаль Хэнкока позволила сборной США возглавить медальный зачет, в активе американцев семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые награды. Второй идет команда Китая (6-3-6), третьей - сборная Японии (6-1-2). Сборная России располагается на седьмой строчке (1-4-3).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.