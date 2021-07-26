На родине олимпийской чемпионки Бацарашкиной планируют построить второй тир

ОМСК, 26 июля. /ТАСС/. Власти Омской области, уроженка которой Виталина Бацарашкина стала в воскресенье олимпийской чемпионкой по пулевой стрельбе, подали заявку на строительство в регионе второго тира для занятия этим видом спорта. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.

"Сегодня в Омской области кроме тира ДОСААФа, который, к сожалению, не в самом лучшем состоянии находится, тира нет. Но это имущество, организация федеральная, и мы мало можем повлиять. [Поэтому] губернатором и министерством спорта региона ведется работа, чтобы тир появился. Сейчас мы только подали заявку. Думаю, в течение ближайшего полугодия будет понятно, как эта заявка будет реализована", - сказал Колесник.

Тренер Бацарашкиной, заслуженный тренер России Валентин Кудрин добавил, что начинающим омским стрелкам не хватает патронов для тренировок. "Оружие у нас есть, с патронами беда. Иногда стреляем тем, что Виталина привозит, - рассказал Кудрин. - Мы мечтаем о каком-нибудь спонсоре, который о нас бы позаботился".

В стрельбе из пневматического пистолета 24-летняя уроженка Омска набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Она опередила Антоанету Костадинову (239,4) из Болгарии, которая перед финальной сессией опережала Бацарашкину на 0,9 очка. Однако первым выстрелом россиянка отыграла у Костадиновой 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу уже на 1,4 очка. Третьей стала китаянка Цзян Жансинь, набравшая 218 очков.