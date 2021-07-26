Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпиады в командном турнире

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи по стрельбе из лука завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх. В финале южнокорейские лучники победили представителей Тайваня со счетом 6:0.

Бронзовым призером командного турнира стала сборная Японии, во встрече за третье место обыгравшая нидерландцев (5:4). Южнокорейские лучники во второй раз подряд выиграли золотые медали в мужском командном первенстве на Олимпийских играх.

В медальном зачете лидирует сборная США (7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые награды), второе место занимают спортсмены из Китая (6-3-6), третье - японцы (6-1-2). Сборная России находится на седьмой строчке (1-4-3).