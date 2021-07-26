{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпиады в командном турнире

Серебро досталось команде Тайваня, бронза - сборной Японии
© EPA-EFE/FAZRY ISMAIL

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи по стрельбе из лука завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх. В финале южнокорейские лучники победили представителей Тайваня со счетом 6:0.

Бронзовым призером командного турнира стала сборная Японии, во встрече за третье место обыгравшая нидерландцев (5:4). Южнокорейские лучники во второй раз подряд выиграли золотые медали в мужском командном первенстве на Олимпийских играх.

В медальном зачете лидирует сборная США (7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые награды), второе место занимают спортсмены из Китая (6-3-6), третье - японцы (6-1-2). Сборная России находится на седьмой строчке (1-4-3).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1США73414
2Китай63615
3Япония6129
4Великобритания3216
5Южная Корея3036
6Австралия2136
7Россия1438
8Италия1348
9Канада1203
10Франция1113
11Тунис1102
11Венгрия1102
13Словения1012
14Иран1001
14Косово1001
14Таиланд1001
14Эквадор1001
14Австрия1001
14Узбекистан1001
14Норвегия1001
21Нидерланды0303
22Бразилия0213
22Тайвань0213
24Сербия0112
24Индонезия0112
24Испания0112
24Швейцария0112
28Бельгия0101
28Болгария0101
28Индия0101
28Румыния0101
28Колумбия0101
28Грузия0101
28Чехия0101
28Дания0101
36Германия0033
37Казахстан0022
37Украина0022
37Турция0022
40Новая Зеландия0011
40Мексика0011
40Монголия0011
40Эстония0011
40Израиль0011
40Кувейт0011

 

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Минибаев и Бондарь считают, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду
Спортсмены выиграли в Токио бронзовые награды
Минибаев и Бондарь считают, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду
Читать полностью