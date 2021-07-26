Южнокорейские лучники завоевали золото Олимпиады в командном турнире

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Мужская сборная Южной Кореи по стрельбе из лука завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх. В финале южнокорейские лучники победили представителей Тайваня со счетом 6:0.
Бронзовым призером командного турнира стала сборная Японии, во встрече за третье место обыгравшая нидерландцев (5:4). Южнокорейские лучники во второй раз подряд выиграли золотые медали в мужском командном первенстве на Олимпийских играх.
В медальном зачете лидирует сборная США (7 золотых, 3 серебряные, 4 бронзовые награды), второе место занимают спортсмены из Китая (6-3-6), третье - японцы (6-1-2). Сборная России находится на седьмой строчке (1-4-3).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|США
|7
|3
|4
|14
|2
|Китай
|6
|3
|6
|15
|3
|Япония
|6
|1
|2
|9
|4
|Великобритания
|3
|2
|1
|6
|5
|Южная Корея
|3
|0
|3
|6
|6
|Австралия
|2
|1
|3
|6
|7
|Россия
|1
|4
|3
|8
|8
|Италия
|1
|3
|4
|8
|9
|Канада
|1
|2
|0
|3
|10
|Франция
|1
|1
|1
|3
|11
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|11
|Венгрия
|1
|1
|0
|2
|13
|Словения
|1
|0
|1
|2
|14
|Иран
|1
|0
|0
|1
|14
|Косово
|1
|0
|0
|1
|14
|Таиланд
|1
|0
|0
|1
|14
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|14
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|14
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|14
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|21
|Нидерланды
|0
|3
|0
|3
|22
|Бразилия
|0
|2
|1
|3
|22
|Тайвань
|0
|2
|1
|3
|24
|Сербия
|0
|1
|1
|2
|24
|Индонезия
|0
|1
|1
|2
|24
|Испания
|0
|1
|1
|2
|24
|Швейцария
|0
|1
|1
|2
|28
|Бельгия
|0
|1
|0
|1
|28
|Болгария
|0
|1
|0
|1
|28
|Индия
|0
|1
|0
|1
|28
|Румыния
|0
|1
|0
|1
|28
|Колумбия
|0
|1
|0
|1
|28
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|28
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|28
|Дания
|0
|1
|0
|1
|36
|Германия
|0
|0
|3
|3
|37
|Казахстан
|0
|0
|2
|2
|37
|Украина
|0
|0
|2
|2
|37
|Турция
|0
|0
|2
|2
|40
|Новая Зеландия
|0
|0
|1
|1
|40
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|40
|Монголия
|0
|0
|1
|1
|40
|Эстония
|0
|0
|1
|1
|40
|Израиль
|0
|0
|1
|1
|40
|Кувейт
|0
|0
|1
|1