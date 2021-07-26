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Футбол в России

Гендиректор "Крыльев Советов" считает, что команда недонастроилась на матч с "Ахматом"

В матче первого тура РПЛ нового сезона самарские футболисты уступили грозненцам со счетом 1:2

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Крылья Советов" недонастроились на матч первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

"Крылья Советов" в воскресенье дома потерпели поражение от "Ахмата" со счетом 1:2, пропустив два мяча в стартовые 20 минут встречи. Для самарцев эта игра стала первой после возвращения в премьер-лигу после одного сезона в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"В первые 30 минут матча ребята немного растерялись, но в целом сыграли неплохо, во втором тайме достаточно хорошо выглядели, - сказал Андреев. - Что случилось в первые полчаса? Это вопрос к тренерскому штабу - им виднее, что это было, волнение или нет. Тут два варианта - или перенастроились, или недонастроились, но скорее второе, чем первое".

Во втором туре "Крылья Советов" дома сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 30 июля, начало игры - 19:00 мск.

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