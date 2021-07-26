Минибаев и Бондарь считают, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Виктор Минибаев и Александр Бондарь рады завоевать бронзу в синхронных прыжках с вышки на Олимпийских играх в Токио, однако они уверены, что им было по силам стать чемпионами. Такое мнение российские спортсмены высказали журналистам после окончания соревнований.

Победителями стали британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли, второе место заняли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь.

"Счастье и радость, очень довольны медалью, - сказал Минибаев. - У нас не было задачи минимум или максимум, главным было выйти и показать, на что мы готовы и что мы можем сделать".