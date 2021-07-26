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XXXII летние Олимпийские игры

Минибаев и Бондарь считают, что им по силам было завоевать золото Игр в прыжках в воду

Спортсмены выиграли в Токио бронзовые награды
Александр Бондарь и Виктор Минибаев AP/Dmitri Lovetsky
Описание
Александр Бондарь и Виктор Минибаев
© AP/Dmitri Lovetsky

ТОКИО, 26 июля. /ТАСС/. Виктор Минибаев и Александр Бондарь рады завоевать бронзу в синхронных прыжках с вышки на Олимпийских играх в Токио, однако они уверены, что им было по силам стать чемпионами. Такое мнение российские спортсмены высказали журналистам после окончания соревнований.

Победителями стали британцы Томас Дэйли и Мэтти Ли, второе место заняли китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь.

"Счастье и радость, очень довольны медалью, - сказал Минибаев. - У нас не было задачи минимум или максимум, главным было выйти и показать, на что мы готовы и что мы можем сделать".

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"Британцы и китайцы не сильнее, просто сегодня они оказались чуть лучше, но завтра лучше можем оказаться уже мы. Прыжки в воду - непредсказуемый вид спорта. Сумма баллов у нас меньше, чем на последнем чемпионата Европы в Будапеште, сейчас ребята показали результаты приблизительно те же, что мы тогда. То есть бороться было вполне реально. Впереди индивидуальные прыжки - руки не опускаем", - добавил он.

Минибаев не считает победу британцев сенсацией, даже несмотря на то, что китайские прыгуны в воду в синхронных прыжках с вышки не проигрывали с 2000 года. "Могли выиграть и мы, а британцы - стать вторыми, китайцы - третьими. Не угадаешь, нельзя исключать, что кто-то из медалистов и вовсе не оказался бы на пьедестале, прыжки в воду - непредсказуемый вид спорта", - сказал он, отметив, что на распределение мест влияет психологическая устойчивость. "Хорошо прыгать умеют все", - подчеркнул он.

"Очень довольны и рады завоевать эту медаль, видимо, так должно было быть сегодня. Всем спасибо за поддержку", - заметил Бондарь.

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