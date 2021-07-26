Решение по допуску зрителей на матч "Крылья Советов" - "Спартак" будет принято 28-29 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Власти Самарской области ориентировочно примут решение о формате допуска зрителей на матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" 28-29 июля. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев.

"Крылья Советов" в воскресенье провели первый матч после возвращения в премьер-лигу, проиграв в первом туре грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции на стадионе могли присутствовать не более 500 человек, включая участников игры. Эта мера была принята на основании постановления главного санитарного врача России Анны Поповой и требования управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"Вчера губернатор сказал, что решение будет приниматься на флажке. Каждый день ситуация с ковидом меняется, от этого и будет зависеть решение. В последний момент, скорее всего, будет принято решение - или оставят такую же вместимость, или ужесточат, или смягчат [условия допуска зрителей на стадион]. В любую сторону все возможно, все будет зависеть от текущей ситуации", - сказал Андреев.

"Решение будет принято 28-29 июля? Думаю, да", - добавил гендиректор самарского клуба.

Во втором туре "Крылья Советов" дома сыграют со "Спартаком". Игра на "Солидарность-Арене" состоится 30 июля, начало - 19:00 мск.